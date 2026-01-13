Van'da Kar Trafiği Vurdu: Van-Erciş Yolunda Maddi Hasarlı Kazalar
Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Van-Erciş kara yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle birden fazla maddi hasarlı kaza kaydedildi.
Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ekipler, ulaşımın sürdürülebilir olması için müdahalelerini sürdürdü.
Yetkililerden Sürücülere Uyarı
Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek sürücüleri dikkatli olmaya, kış lastiği kullanmaya ve takip mesafesini korumaya çağırdı.
