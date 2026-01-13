Van'da Kar Trafiği Vurdu: Van-Erciş Yolunda Maddi Hasarlı Kazalar

Van'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı, Van-Erciş kara yolunda maddi hasarlı kazalara ve şehir genelinde trafik aksamasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:26
Van'da Kar Trafiği Vurdu: Van-Erciş Yolunda Maddi Hasarlı Kazalar

Van'da Kar Trafiği Vurdu: Van-Erciş Yolunda Maddi Hasarlı Kazalar

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Van-Erciş kara yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle birden fazla maddi hasarlı kaza kaydedildi.

Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ekipler, ulaşımın sürdürülebilir olması için müdahalelerini sürdürdü.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek sürücüleri dikkatli olmaya, kış lastiği kullanmaya ve takip mesafesini korumaya çağırdı.

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ....

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ. KARLA BİRLİKTE MADDİ HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ.

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENT GENELİNDE TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ....

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ Tunceli'de: 130 Personel ve 50 Araçla Elektrik Kesintilerine Karşı Sahada
2
Nilüfer Paneli: Pahalılık Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor
3
Mersin'de Dolu Şoku: Kent Merkezi Beyaza Büründü
4
Karasu'da Korkutan Kıyı Erozyonu: Karadeniz 50 Metre İçeri Girdi
5
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
6
DPÜ Rektörü Kızıltoprak, 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluştu — Kütahya
7
Bolu'da Kar Mağduru Yılkı Atları Belediye Ekipleri Tarafından Beslendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları