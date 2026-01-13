Gazi Abdullah Çelik'in İhmal İddiasına Düztepe Yaşam Hastanesi'nden Açıklama

Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, 7 Ocak'ta acile başvuran Gazi Abdullah Çelik'in tedavisinde ihmal bulunmadığını açıkladı; hasta ertesi gün Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedaviye devam etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:38
Hastane, tedavide kusur bulunmadığını bildirdi

Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, mide kanaması geçirdiği belirtilen Gazi Abdullah Çelik'in 07 Ocak 2026'da acil servise başvurusu sonrası ortaya atılan ihmal iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İddialarda, 7 Ocak tarihinde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Abdullah Çelik'e zehirlenme olabileceği söylenmesine rağmen kan tahlili veya kapsamlı tetkik yapılmadığı, sadece kusmayı durdurmaya yönelik iğne yapıldığı ve mide bulantısını azaltıcı ilaçlarla taburcu edildiği öne sürülüyordu.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Faruk Kökoğlu, hastanın 07 Ocak 2026 saat 16:45'te acil servise başvurduğunu, muayene ve gerekli tıbbi değerlendirmelerin yapıldığını, vital bulguların ve muayene bulgularının normal bulunması üzerine tedavinin düzenlendiğini ve reçete yazılarak taburcu edildiğini açıkladı. Kökoğlu, hastaya şikayetleri devam ederse ertesi gün tekrar başvurması gerektiğinin bildirildiğini, ancak hastanın ertesi gün Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurarak tedavisini orada sürdürdüğünü söyledi.

Hastane yönetimi, bu hastanın tedavi sürecinde herhangi bir ihmal veya kusur bulunmadığını vurguladı.

Başhekim Kökoğlu ayrıca, hastanın geçmişte hastanenin birçok polikliniğinden defalarca hizmet aldığını, gazi olması nedeniyle ücret ödemeden yararlandığını belirtti. Kökoğlu, hastanın yanında olmayan oğlu Celal Çelik'in hasta hakları birimine başvurmadan ve hastane yetkilileriyle görüşmeden harekete geçip ertesi günkü randevuyu beklemeden hastaneyi alelacele suçlamasının kurum açısından üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Hastane, tüm gazilere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi hizmetin verilmeye devam edeceğini bildirdi ve kanuni hakların saklı olduğu kaydedildi. Kanuni haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖZEL DÜZTEPE HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ÖMER FARUK KÖKOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

