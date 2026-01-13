Ardahan Posof Ilgar'da 20 Tır Mahsur Kaldı

Gürcistan dönüşü tırlar Ilgar Geçidi'nde kurtarılmayı bekliyor

Gürcistan’dan dönerken Ardahan Posof Ilgar dağında mahsur kalan tırlar kurtarılmayı bekliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle yapıldığı Ardahan - Posof karayolunda yaklaşık 20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.

Tır şoförü Mustafa Kurbetoğlu, durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaklaşık yirmi tır şuan burada mahsur kaldılar. Yiyecek içecek bitti dün geceden beri buradayız. Aşağı tarafta da tırlar var"

Mahsur kalan tırlar için yetkililerden ve ekiplerden gelecek müdahaleler bekleniyor.

