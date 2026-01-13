Ardahan Posof Ilgar'da 20 Tır Mahsur Kaldı

Ardahan Posof Ilgar Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 tır mahsur kaldı; sürücüler kurtarılmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:22
Gürcistan dönüşü tırlar Ilgar Geçidi'nde kurtarılmayı bekliyor

Gürcistan’dan dönerken Ardahan Posof Ilgar dağında mahsur kalan tırlar kurtarılmayı bekliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle yapıldığı Ardahan - Posof karayolunda yaklaşık 20 tır Ilgar geçidinde mahsur kaldı.

Tır şoförü Mustafa Kurbetoğlu, durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaklaşık yirmi tır şuan burada mahsur kaldılar. Yiyecek içecek bitti dün geceden beri buradayız. Aşağı tarafta da tırlar var"

Mahsur kalan tırlar için yetkililerden ve ekiplerden gelecek müdahaleler bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

