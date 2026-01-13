Ordu'nun Seyir Terası Boztepe Beyaza Büründü

Ordu'nun denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe, üç gündür süren kar yağışıyla beyaza büründü; Boztepe'de 0, şehir merkezinde 3 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:26
Ordu’nun 'seyir terası' olarak adlandırılan ve denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışı, ziyaretçi yoğunluğu ve hava sıcaklığı

İlin sahil kesimlerinde aralıklarla karla karışık sağanak etkili olurken, 3 gündür yüksek kesimlerde ve yaylalarda kar yağışı devam ediyor. Altınordu ilçesindeki Boztepe’de sabah saatlerinden itibaren süren yağışın ardından şehir manzarası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını izlemek için Boztepe’ye çıkan vatandaşlar, karda yürüdü ve bazıları kayma eğlencesi yaşadı. Aralıklarla oluşan sis bulutları da bölgeye etkileyici görüntüler sundu.

Vatandaşlar, güzel manzaraların hakim olduğu Boztepe’ye herkesin çıkması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan kar yağışı sonrası Boztepe’de ölçülen hava sıcaklığı 0 olurken, şehir merkezinde sıcaklık 3 dereceye kadar geriledi.

