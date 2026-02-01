Zabıt Katibi Yüksel Konak'ın İlk Romanı 'Yüzleşme' Yayımlandı

Bolu’da zabıt katibi Yüksel Konak, babasının tavsiyesiyle yazarlığa başladı; ilk romanı 'Yüzleşme'yi mesleğinin getirdiği hızla kısa sürede tamamlayıp yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:51
Zabıt Katibi Yüksel Konak'ın İlk Romanı 'Yüzleşme' Yayımlandı

Zabıt Katibi Yüksel Konak'ın İlk Romanı 'Yüzleşme' Yayımlandı

Bolu’da adliye koridorlarının tanığı olan 44 yaşındaki Yüksel Konak, babasının önerisiyle okuduğu kitap ve yaşadığı anılarla yazarlık yolculuğuna adım attı. Konak, ilk romanı "Yüzleşme"yi yayımladı; eserde adliyedeki gözlemlerini kurgusuna yansıtıyor.

Yazarlık serüveni: "Kırılma noktam babamın vefatı oldu"

16 yıllık zabıt katibi olan Konak, yazarlığa başlamasını 2020 yılında kaybettiği babasıyla yaşadığı bir ana bağlıyor. Konak, süreci şöyle özetliyor: "Muhtemelen her yazarın bir kırılma noktası vardır. Benim için bu nokta, 2020 yılında kaybettiğim babamla birlikte yaşadığım bir anıyla başladı."

Babasının tavsiyesi üzerine okuduğu "Yeşil Yol" kitabının, filmden çok daha derin duygular içerdiğini fark eden Konak, bu deneyimin ardından yazma isteğinin doğduğunu aktardı. "İnsanlara ulaştırabilir miyim" sorusuyla başlayan süreç, yaklaşık dört yılın ardından Bolu’dan memleketi Kars ve Türkiye geneline ulaşan "Yüzleşme" ile sonuçlandı.

Kurgu ve yazım süreci

Konak, kitabın kurgusunu 2 yıllık bir süreçte şekillendirdiğini, yazım aşamasını ise mesleğinin kazandırdığı klavye hakimiyeti sayesinde yaklaşık 1 ayda tamamladığını belirtti. Konak, kitabın isminin ilk taslak aşamasında zihninde oluştuğunu söyledi: "Yüzleşme ismi, kitabın daha ilk oluşturulma aşamasında zihnimde beliren bir isimdi."

Konak, eserin Bolu’nun dingin atmosferinde geçmesine karşın, içinde insanların ruhunda kopan fırtınaları anlattığını vurguladı: "Okurlar bunu kitabın arka kapağında ve okumaya başladıklarında daha net hissedecekler."

Mesleki tecrübenin kurguya yansıması

Romanda başkahramanlardan birinin "Zabıt katibi Feride" olduğunu söyleyen Konak, karakterin kendi mesleki gözlemlerinden izler taşıdığını aktardı. Konak, kitabın sadece bir suç romanı olmadığını, okuyucuların hayatın içinden; iyiyle kötünün, geçmişle geleceğin, sevgiyle nefretin yüzleşmesine tanık olacaklarını ifade etti.

Konak ayrıca ikinci kitabın hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.

ZABIT KATİBİ YÜKSEL KONAK, İLK ROMANI "YÜZLEŞME"Yİ YAYIMLADI.

ZABIT KATİBİ YÜKSEL KONAK, İLK ROMANI "YÜZLEŞME"Yİ YAYIMLADI.

ZABIT KATİBİ YÜKSEL KONAK, İLK ROMANI "YÜZLEŞME"Yİ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DATÜB’den Erzincan İl Göç İdaresi’ne Yeni Hizmet Binası
2
Palandöken Kayak Merkezi'nde Sömestr Coşkusu: 86 km Pist ve Adrenalin
3
Cüce Keçi Evcil Hayvana Alternatif: Ankara'da Nijerya Cinsi İlgi Topluyor
4
Gölbucks Konak Gaziantep'te Açıldı — Tarihi Antep Evinde Yeni Kafe
5
Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi
6
Palandöken'de Kayak Keyfi Sürüyor: 86 km Pist ve Adrenalin Etkinlikleri
7
Sivas'ta Pusat Barajı'nda Kuraklık: Ortaya Çıkan Eski Pusat Köyü Kar Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları