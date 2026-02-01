Zabıt Katibi Yüksel Konak'ın İlk Romanı 'Yüzleşme' Yayımlandı

Bolu’da adliye koridorlarının tanığı olan 44 yaşındaki Yüksel Konak, babasının önerisiyle okuduğu kitap ve yaşadığı anılarla yazarlık yolculuğuna adım attı. Konak, ilk romanı "Yüzleşme"yi yayımladı; eserde adliyedeki gözlemlerini kurgusuna yansıtıyor.

Yazarlık serüveni: "Kırılma noktam babamın vefatı oldu"

16 yıllık zabıt katibi olan Konak, yazarlığa başlamasını 2020 yılında kaybettiği babasıyla yaşadığı bir ana bağlıyor. Konak, süreci şöyle özetliyor: "Muhtemelen her yazarın bir kırılma noktası vardır. Benim için bu nokta, 2020 yılında kaybettiğim babamla birlikte yaşadığım bir anıyla başladı."

Babasının tavsiyesi üzerine okuduğu "Yeşil Yol" kitabının, filmden çok daha derin duygular içerdiğini fark eden Konak, bu deneyimin ardından yazma isteğinin doğduğunu aktardı. "İnsanlara ulaştırabilir miyim" sorusuyla başlayan süreç, yaklaşık dört yılın ardından Bolu’dan memleketi Kars ve Türkiye geneline ulaşan "Yüzleşme" ile sonuçlandı.

Kurgu ve yazım süreci

Konak, kitabın kurgusunu 2 yıllık bir süreçte şekillendirdiğini, yazım aşamasını ise mesleğinin kazandırdığı klavye hakimiyeti sayesinde yaklaşık 1 ayda tamamladığını belirtti. Konak, kitabın isminin ilk taslak aşamasında zihninde oluştuğunu söyledi: "Yüzleşme ismi, kitabın daha ilk oluşturulma aşamasında zihnimde beliren bir isimdi."

Konak, eserin Bolu’nun dingin atmosferinde geçmesine karşın, içinde insanların ruhunda kopan fırtınaları anlattığını vurguladı: "Okurlar bunu kitabın arka kapağında ve okumaya başladıklarında daha net hissedecekler."

Mesleki tecrübenin kurguya yansıması

Romanda başkahramanlardan birinin "Zabıt katibi Feride" olduğunu söyleyen Konak, karakterin kendi mesleki gözlemlerinden izler taşıdığını aktardı. Konak, kitabın sadece bir suç romanı olmadığını, okuyucuların hayatın içinden; iyiyle kötünün, geçmişle geleceğin, sevgiyle nefretin yüzleşmesine tanık olacaklarını ifade etti.

Konak ayrıca ikinci kitabın hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.

