DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Adıyaman Sincik'te öğretmen Zana Çalıkkılıç, İnlice İlkokulu'nun karla kaplı bahçesini kepçeyle temizleyip pazartesiye hazır hale getirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:17
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

İnlice İlkokulu'nu 102 öğrenci için hafta sonu hazır hale getirdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini kendi elleriyle temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.

İnlice Belde Belediyesi'ne ait iş makinesi, İnlice İlkokulu bahçesini temizlemek üzere geldiğinde, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Zana Çalıkkılıç, operatörün çok yorulduğunu fark etti ve kepçenin direksiyonuna geçti.

Öğretmenlik görevinden önce babasının yanında büyük araç kullandığı belirtilen Zana Öğretmen, dört derslikli ve 102 öğrencisi bulunan okulun bahçesindeki karı kepçe ile temizledi.

Hafta sonu yaptığı çalışma ile okulu pazartesi gününe öğrenciler için hazır hale getiren Çalıkkılıç, hem mesleki sorumluluğunu hem de toplum hizmetini bir arada gösterdi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİ’NDE SINIF ÖĞRETMENİ OLAN ZANA ÇALIKKILIÇ, OKULUN BAHÇESİNİ KEPÇE İLE...

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİ’NDE SINIF ÖĞRETMENİ OLAN ZANA ÇALIKKILIÇ, OKULUN BAHÇESİNİ KEPÇE İLE KENDİ TEMİZLEDİ.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİ’NDE SINIF ÖĞRETMENİ OLAN ZANA ÇALIKKILIÇ, OKULUN BAHÇESİNİ KEPÇE İLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Şehitkamil Belediyespor BAL 6. Grup'ta Zirve İçin İddialı
7
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları