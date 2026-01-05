Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

İnlice İlkokulu'nu 102 öğrenci için hafta sonu hazır hale getirdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Zana Çalıkkılıç, okulun bahçesini kendi elleriyle temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.

İnlice Belde Belediyesi'ne ait iş makinesi, İnlice İlkokulu bahçesini temizlemek üzere geldiğinde, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Zana Çalıkkılıç, operatörün çok yorulduğunu fark etti ve kepçenin direksiyonuna geçti.

Öğretmenlik görevinden önce babasının yanında büyük araç kullandığı belirtilen Zana Öğretmen, dört derslikli ve 102 öğrencisi bulunan okulun bahçesindeki karı kepçe ile temizledi.

Hafta sonu yaptığı çalışma ile okulu pazartesi gününe öğrenciler için hazır hale getiren Çalıkkılıç, hem mesleki sorumluluğunu hem de toplum hizmetini bir arada gösterdi.

