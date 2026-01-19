Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Hayırsever Umut Toparlak mahalle bakkallarının borçlarını üstlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan hayırsever Umut Toparlak, Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneğini örnek alarak mahalle bakkallarının veresiye borçlarını kapatıyor.

Toparlak, ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını üstlenerek hem esnafa hem de vatandaşlara destek oluyor. Son olarak Reşit Paşa Mahallesi'nde bulunan bir mahalle bakkalındaki veresiye defterinde kaydedilmiş olan yaklaşık 15 bin liralık borcu ödeyerek defteri sıfırladı.

Ödeme işleminin ardından veresiye defteri bakkalın önünde yakılarak sembolik olarak kapatıldı.

Umut Toparlak şu ifadeleri kullandı: "Osmanlı zamanında zimem defteri vardı, onu örnek aldım. Artık bakkallarımızda veresiye borç kalmasın istiyorum. Komşularımıza yardım edelim, akrabalarımıza yardım edelim, veresiyelerimizi bitirelim. Bu hedefle yola çıktık. Bakkallarımızı da mutlu ediyoruz; neticede borçları ödeniyor. Yolumuz uzun, gittiği yere kadar gideceğiz. İslamiyet’te ve Osmanlı’da olan gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. İyilik yapalım, iyilik iyidir."

Toparlak, bu iyilik hareketinin yalnızca Zara ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek hedefinin Sivas geneline yaymak olduğunu söyledi.

Girişim, hem esnafın yükünü hafifletiyor hem de mahalle dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlayan geleneksel bir örnek olarak dikkat çekiyor.

