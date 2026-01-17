Bilecik Gölpark Kış Festivali'nde 2 Ton 11 Kg Hamsi Dağıtıldı

Bilecik’te Gölpark Kış Festivali'ne binlerce kişi katıldı; festivale 2 ton 11 kilogram hamsi ve yöresel ikramlar sunuldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:38
Bilecik’te bu yıl ilk kez düzenlenen Pelitözü Gölpark Kış Festivali, soğuğa rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlikte başta 2 ton 11 kilogram hamsi olmak üzere yöresel tatlar ve tanıtıcı broşürler konuklara sunuldu.

Festival alanında kentteki kurumlar tarafından kurulan stantlarda, başta Pazaryeri helvası ve boza olmak üzere Kızıldamlar Köyü'nde üretilen kabak tatlısı gibi tescilli ürünler ikram edildi. Trabzon, Rize, Ordu, Artin ile Bursa, Eskişehir ve Sakarya’dan da çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinlik gün boyu yoğun ilgi gördü.

Açılış ve Yetkili Açıklamaları

Halil Eldemir

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, festivale katılanlara iyi dileklerini ileterek, "Hava soğuk ama güzel bir hava var, böyle kar yağışının hemen arkasından böyle bir festival gerçekleştirdik. Bilecikli hemşirelerimiz ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız da böyle güzel organizasyonlarda buna destek verip buralarda katılımcı olarak buraları şenlendirdiler. Biz de onlara festivalimize katılarak, vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Serkan Yıldırım

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Pelitözü Gölpark alanımız yazıyla kış ile bambaşka güzel. Şehrimizin en güzel noktalarından bir tanesi. Valimize, İl Özel İdaresi çalışanlarımıza, stantları kuran tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel maşallah, yaz kadar kış da farklı oldu. 2 ton 11 kg hamsi dağıtıldı ve farklı ikramlarımızla da güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

Faik Oktay Sözer

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, soğuk ama keyifli bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Bilecik Valiliği Gölpark Kış Festivali yapmak istedik. Buradaki amacımız çocuklarımız eğlensin, gençlerimiz güzel bir vakit geçirsin, Bilecik’imizin misafirperverliğini, beraberliğini, dayanışmasını gösterme adına burada güzel bir festival yaptık, kış festivali yaptık. 2 ton 11 kilo hamsimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Tabii yöresel ikramlarımız vardı, malum Pazaryeri helvamız çok meşhur ve tescilli bir ürünümüz. Devamında Kızıldamlar kabağımızı ikram ettik. Çocuklarımıza eğlence alanları yaptık, sanatçılarımız sahneye çıktı, güzel bir dayanışma oldu. Bu soğuğa rağmen vatandaşlarımız da teveccüh gösterdiler, buraya geldiler, bundan da çok mutluluk duyduk. İyi ki de yapmışız diyoruz bu festivalimizi" dedi.

Festival, gün boyu süren ikramların ardından İsmail Türüt konseriyle sona erecek.

