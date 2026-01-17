Ilgaz Dağı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu: Kayak ve Kızak Keyfi

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili coşkusu

Okulların yarıyıl tatile girmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan merkez, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip olmasının da etkisiyle tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Ankara, Zonguldak, Çankırı, Çorum, Samsun gibi kentlerden Ilgaz'a gelerek kayak, snowboard ve kızakla eğlendi. Öğrenciler sınav ve okul stresini atarken aileler de karne hediyesi olarak çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Yasemin Kuru tatil için Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Çocuklarımıza karne hediyesi vermek için Ilgaz Dağına geldik. Arkadaş gurubuyla geldik. Çok eğleniyoruz, gerçekten tam gelinecek, kayılacak günmüş. Güzel ve eğlenceli geçiyor" dedi.

Ahmet Demirci ise Çorum'un İskilip ilçesinden ailesiyle birlikte karne hediyesi için geldiklerini anlattı: "Annemler karne hediyesi olarak bizi Ilgaz Dağına getirdiler. Herkese Ilgaz Dağına gelmelerini öneriyorum. İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Gelmeden önce o kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Ama herkesin gelmesini tavsiye ediyorum."

Emine Demirci de Ankara'dan geldiklerini söyleyerek, "Kar tatili için geldik, çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Çok güzel oluyor. Hava biraz soğuk ama hiç önemli değil. Çok güzel eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Kar ve pist koşulları

Ilgaz Dağı'nda yaklaşık 60 santimetre kar kalınlığı bulunduğu, zaman zaman kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü bildirildi.

Sebahattin Kırcıoğlu, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde işletmecilik yaptığını belirterek, "Şu anda çok güzel bir kar yağışı var. Gelen misafirlerimiz her geçen dakika daha da artıyor. İlerleyen günlerde misafir sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Kar yağışı ve pistlerimizin gayet güzel olması sebebiyle sezona gümbür gümbür devam ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı da ortalama 50-60 santimetre civarında bulunuyor. Bir yandan da kar yağışı da devam ediyor. Şu anda sömestri heyecanı da var. Bugün yarıyıl tatilinin ilk günü, dolayısıyla çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen tüm misafirlerimizi Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ilgaz Dağı, bu sömestri döneminde hem yerel hem de şehirlerarası ziyaretçilerin ilgisini çekerken, merkez yetkilileri önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor.

