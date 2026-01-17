Tunceli’de 3 Arkadaş Şortla Munzur Nehrine Girdi: Eksi 10 Derecede Cesaret

Tunceli’de 3 arkadaş şortla Munzur Nehrine girdi

Karlar arasında, eksi 10 derece soğuğa rağmen cesur anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Tunceli'de etkili olan dondurucu soğuklara rağmen 3 arkadaş, alışılmadık bir cesaret örneği sergiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü günlerde gençler, şort giyerek karla kaplı alandan geçip Munzur Nehrine girdi.

Karların arasından buz gibi suya giren grubun yüzme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin soğuğa aldırış etmeden eğlendiği, yüzme sırasında kahkahalar attığı dikkat çekti.

Kısa süre sonra sudan çıkan gençler, şakalaşarak 'su kaynıyor' dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü ve izleyenlerin dikkatini çekti.

