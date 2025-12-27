Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kaydı, Zonguldak-İstanbul Yolu Yeniden Açıldı

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili kar yaşamı etkiledi

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar karın tadını kayarak çıkardı. Kent genelinde başlayan beyaz örtü günlük hayatı ve ulaşımı etkiledi.

Uyarılar yapıldı, yol kapandı sonra açıldı

Meteoroloji ve AFAD'ın 300 metre ve üzeri rakımlar için yaptığı uyarının ardından beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde bir tırın yolda kalması sonucu kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden tüm araçların geçişine açıldı.

Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Zonguldak-İstanbul kara yolunda sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdü.

Uzun araçlar ve yaz lastiği olanların geçişine izin verilmezken, İl Özel İdaresi ekipleri köylerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı 2 köyde ulaşıma kapanan 21 kilometre mesafedeki yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kandilli'de çocukların eğlencesi ve yerel çalışmalar

Kandilli beldesi kavşağında bölge trafik ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki çocuklar karın tadını poşetle kayarak çıkardı.

Çocuğuyla birlikte karda eğlenen Umut Atay, karın yağmasının ardından eğlenmeye geldiklerini söyleyerek, 'Geldik eğlendik. Şimdi de eve dönüyoruz' ifadelerini kullandı.

