Zonguldak'ta Kar Yağışı 82 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Zonguldak’ta etkili kar yağışı sonucu Merkez, Kozlu, Alaplı, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey'de toplam 82 köy yolu ulaşıma kapandı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:37
Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; il genelinde toplam 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların dağılımı

Kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve köy yollarında ulaşımı aksattı. Kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şu şekilde: Merkez 22, Kozlu 19, Alaplı 10, Çaycuma 8, Devrek 19 ve Gökçebey 4, toplamda 82 köy yolu trafiğe kapalı.

Karla mücadele çalışmaları

Ulaşıma kapanan köy yollarını açmak amacıyla özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını başlattı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

