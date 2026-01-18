Zonguldak'ta Kar Yağışı 82 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; il genelinde toplam 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların dağılımı

Kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve köy yollarında ulaşımı aksattı. Kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şu şekilde: Merkez 22, Kozlu 19, Alaplı 10, Çaycuma 8, Devrek 19 ve Gökçebey 4, toplamda 82 köy yolu trafiğe kapalı.

Karla mücadele çalışmaları

Ulaşıma kapanan köy yollarını açmak amacıyla özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını başlattı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, İL GENELİNDE TOPLAM 82 KÖY YOLUNUN ULAŞIMA KAPANDIĞI BİLDİRİLDİ.