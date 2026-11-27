DTSO meclisi Mardin'de toplandı: öncelik güven ve yatırım

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş yönetiminde yapılan toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgenin ekonomik toparlanması için hükümete somut adımlar çağrısında bulundu.

Kaya, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle oda üyelerinin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, DTSO'nun hem ekonomik hem de kent içi sorunların iş dünyasına olan etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Toplantı, bölge illeri ve yerel yönetimlerin taleplerinin bir araya getirildiği kapsamlı bir hazırlığın parçası olarak yapıldı.

güven artırıcı adımlar ve yasal düzenlemeler:

Kaya, barış sürecine vurgu yaparak 'güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin' önemine dikkat çekti. Bölgenin kalkınması için yalnızca yasayla düzenlenmesi gereken konuların değil, 'yasal düzenleme gerektirmeyen' altyapı ve yatırım adımlarının da hızla atılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, güven ortamının sağlanmasının yatırımların çekilmesi ve iş dünyasının yeniden canlanması açısından ön şart olduğu ifade edildi. Kaya, bu çerçevede atılacak adımların bölgedeki üretim ve istihdamı doğrudan etkileyeceğini belirtti.

ulaşım projeleri, teşvik modeli ve bütçe süreci:

Kaya, bölgenin sanayi üretimini ve rekabet gücünü artıracak ulaşım yatırılarına dikkat çekti. Limanlara erişimi kolaylaştıracak hızlı tren ve otoban projelerinin bölgesel kalkınmada kritik rol oynayacağını söyledi. Mecliste ayrıca Diyarbakır’ın Silvan yolu, çevre yolu ve hızlı tren gibi projelerinin TBMM’deki bütçe görüşmelerinde gündeme taşındığı belirtildi.

Mevcut teşvik sisteminin bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını vurgulayan Kaya, '40 yıldır çatışmalı süreçle karşı karşıya kalan bölgeye özel bir teşvik modeli hazırlanması zorunlu ve gereklidir' çağrısını yineledi. Bu talep, uygulanan genel teşvik modelinin değiştirilmesi gerektiği görüşüne dayanıyor.

DTSO'nun yatırım takibi kapsamında öne çıkan gelişmeler arasında Silvan Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımı yer aldı. Kaya, geçen yıl başlatılan girişimlerin sonuç vermeye başladığını ve ilgili bakandan Silvan OSB için '2027 yılı bütçesine ödenek ayrılacağı' yönünde geri dönüş alındığını söyledi. Kaya, bütçeye giren yatırımların süreklilik kazanacağını, örnek olarak Silvan Barajı çalışmalarının her yıl ödenek ayrılarak ilerlediğini hatırlattı.

Kaya, kasım ayının TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapıldığı dönem olmasına dikkat çekerek, Diyarbakır’ın yatırım ve hizmet taleplerinin yaklaşık beş yıldır düzenli olarak ilgili bakanlıklara iletildiğini belirtti. Bu yılki çalışmanın bölge illerini ve yerel yönetimleri de kapsadığını, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerden talep toplandığını anlattı.

Yatırım taleplerinin her yıl bütçe sürecinde gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Kaya, '2027 yılının yatırım planı, 2026 yılının kasım ayında yapılan bütçe görüşmeleriyle şekilleniyor' diyerek taleplerin bu dönemde ilgili mercilere iletildiğini vurguladı.

yapılanma, komisyonlar ve stratejik plan:

DTSO'nun yeni dönemde oluşturduğu komisyonların çalışmalarına değinen Kaya, meclis üyeleriyle birlikte hem üyelerin sorunlarına hem de kentin genel sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Meslek komitelerinin ilk toplantıları ve başkanlık seçimlerinin tamamlandığı, Yüksek İstişare Kurulu ve İş Konseyi gibi yapıların bu ay içinde oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaya, yeni dönemin çalışma takvimine ilişkin olarak aralık ayı sonuna kadar tüm organların seçimlerinin bitirileceğini; aralık ayında bütçenin gerçekleştirilmesinin ardından 2027 başında tüm organların hazır hale getirileceğini belirtti. Ayrıca dört yıllık bir stratejik plan hazırlanarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin meclisle paylaşılacağını söyledi.

Mecliste alınan kararların ve bütçe çıktıktan sonra kent için ayrılan yatırımların şeffaf biçimde kamu kurumlarına ve halkla paylaşılacağı; DTSO tarafından yatırımların uygulama süreçlerinin takip edileceği de toplantıda paylaşılan taahhütler arasındaydı. Kaya, ekonomik krizin üyeler üzerindeki etkilerini en asgari düzeye indirmek için özel çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi.

Toplantı, DTSO'nun bölge düzeyinde hem yatırım takibini güçlendirme hem de yerel talepleri merkezi bütçe sürecine taşımada izlenecek yöntemleri netleştirmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.