Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü

Araban'ın Elif Mahallesi'nde gece çıkan elektrik kaynaklı yangında Cengiz Taşdemir'e ait evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi; mahalle itfaiye talep etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:54
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü

Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir evdeki eşyalar tamamen kül oldu.

Yangının seyri

Yangın, 5 kişinin yaşadığı Cengiz Taşdemir'e ait evin yatak odasında, edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede büyüdü. Araban ilçe merkezinden mahalleye ulaşım süresinin uzun olması nedeniyle alevler, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar tüm evi sardı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hem itfaiyeye haber verdi hem de kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde bulunan tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahallelinin tepkisi ve talebi

Yangının ardından 4 bin nüfuslu kırsal mahallede itfaiye aracının bulunmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Eğer mahallemizde bir itfaiye aracı olsaydı ve yangına erken müdahale edilebilseydi bu ev kurtarılabilirdi" diyerek yetkililerden Elif Mahallesi’ne itfaiye aracı tahsis edilmesini talep etti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL ELİF MAHALLESİNDE EVDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL ELİF MAHALLESİNDE EVDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EŞYALARDA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL ELİF MAHALLESİNDE EVDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
4
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
5
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
6
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları