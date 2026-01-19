Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir evdeki eşyalar tamamen kül oldu.

Yangının seyri

Yangın, 5 kişinin yaşadığı Cengiz Taşdemir'e ait evin yatak odasında, edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede büyüdü. Araban ilçe merkezinden mahalleye ulaşım süresinin uzun olması nedeniyle alevler, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar tüm evi sardı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hem itfaiyeye haber verdi hem de kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde bulunan tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahallelinin tepkisi ve talebi

Yangının ardından 4 bin nüfuslu kırsal mahallede itfaiye aracının bulunmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Eğer mahallemizde bir itfaiye aracı olsaydı ve yangına erken müdahale edilebilseydi bu ev kurtarılabilirdi" diyerek yetkililerden Elif Mahallesi’ne itfaiye aracı tahsis edilmesini talep etti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL ELİF MAHALLESİNDE EVDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EŞYALARDA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.