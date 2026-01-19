Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor

Zonguldak Alaplı'da avdan dönmeyen 31 yaşındaki adliye güvenlik görevlisi Mustafa Uçar için AFAD, jandarma ve gönüllüler de dahil 100 kişilik arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:55
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar için 100 kişilik ekip arama yapıyor

Arama çalışmaları ikinci gününde

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, dün akşam saatlerinde "ava gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kayıp, Alaplı ilçesi Çengelli köyü Sindelli Mahallesinde ikamet ediyor ve Ereğli Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Genç adamın kaybolması üzerine başlatılan ve yaklaşık 23 saattir aralıksız süren aramalara AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Alaplı İtfaiyesi ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu sahada

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çengelli mevkiinde AFAD koordinasyon merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve kayıp gencin ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu şu açıklamayı yaptı: "Şu anda Alaplı Çengelli köyündeyiz. Saat 19.00 gibi 112’ye bir ihbar düştü. Mustafa Uçar isimli 31 yaşında bir genç kardeşimizin avdan dönmediği O saat itibariyle arama çalışmaları başladı. Başta AFAD ve diğer ekiplerimiz UMKE, Kızılay o saatten itibaren arama çalışmaları devam ediyor. Maalesef şu ana kadar yaklaşık belirlenen, gidebileceği güzergahlarda tabi ava gittiği, en son anneannesiyle görüştüğü eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Havadan insansız hava aracı talep ettik. Ancak bu havada görüntü alınamayacağı, yağışın devam ettiği ama bunun dışında AFAD’ın jandarmanın termal dronlarımız, sahada dronlarla arkadaşlarımız tüm teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır."

Zorlu şartlarda arama

Arama çalışmaları, yoğun kar yağışı ve sarp arazi koşullarına rağmen 10 kilometrelik alanda hem karadan hem havadan sürdürüldü. Termal kameralı dronlar aktif olarak kullanılırken, bölge halkı da arama faaliyetlerine destek veriyor.

