Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi

Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahale Etti
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Operasyon ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalanlara güvenli şekilde müdahale etti.
Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
