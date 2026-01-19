Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara müdahale ederek yaralılara ilk yardım yaptı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:12
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Operasyon ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalanlara güvenli şekilde müdahale etti.

Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

