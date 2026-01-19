Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda çok sayıda silah ve muhtelif parça ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca mermisi, 8 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği, 142 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 649 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı, bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

