Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaşın yardımına Solhan Devlet Hastanesi'ne gelen itfaiye ekipleri yetişti; özel ekipmanla yüzük çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:28
Solhan Devlet Hastanesi'nde hızlı müdahale

Bingöl’ün Solhan ilçesinde parmağında sıkışan yüzük nedeniyle Solhan Devlet Hastanesi'ne başvuran bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü kısa sürede çıkardı.

Başarılı müdahalenin ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

