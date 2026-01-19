Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde parmağına sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı
Solhan Devlet Hastanesi'nde hızlı müdahale
Bingöl’ün Solhan ilçesinde parmağında sıkışan yüzük nedeniyle Solhan Devlet Hastanesi'ne başvuran bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü kısa sürede çıkardı.
Başarılı müdahalenin ardından vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
