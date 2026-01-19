Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında

Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı

Fırın, kahvehane, restoran ve marketler mercek altında

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yılla birlikte ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında fırın, kahvehane, restoran ve marketler detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Denetimler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirildi. İş yerlerinin hijyen şartları, ruhsat ve izin belgeleri, fiyat etiketleri, gramaj ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde temizlik kurallarına uyum ön plana alındı.

Eksik ya da mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve düzeltilmesi istenen hususlar bildirildi. Denetimlerin amacı olarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesinin sağlanması vurgulandı.

Dr. Ertuğrul Tetik, denetimlerin süreceğini şu sözlerle ifade etti: "Zabıta ekiplerimiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026 yılında da denetimlerine devam ediyor. Bu süreçte esnafımızın kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepleri de dikkate alarak kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı 2026 yılı boyunca artırarak sürdüreceğiz".

Yetkililer, vatandaşların şikayet ve taleplerinin takip edildiğini, denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceğini bildirdi.

