Ordu Ulubey'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu Ulubey'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale ve soruşturma

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, Karakoca Mahallesi Sarpdere Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemil A. idaresindeki 52 NB 800 plakalı otomobil ile Eyüp G. yönetimindeki 52 ACA 218 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cemil A., yanında bulunan kayınpederi Selim K. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mustafa C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Otomobil sürücüsü Cemil A.'nın ilçenin Şahinkaya mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, burada sık sık kazaların yaşandığını ve söz konusu virajın tehlikeli olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

