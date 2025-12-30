Akşehir’de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Akşehir’de kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı

Emniyet ekipleri şebekeyi çökertti

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İncelemede, göçmenlerin Şanlıurfa'dan alındıktan sonra Ankara'nın Polatlı ilçesine yasa dışı yollarla sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Operasyonla birlikte göçmenler emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

6 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde; H.E.Ö., N.İ. ve İ.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E.H., Ö.E.H. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin sürdürdüğü çalışmaların, bölgedeki düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 12 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, OLAYLA BAĞLANTILI OLARAK GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.