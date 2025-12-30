DOLAR
Akşehir’de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya Akşehir’de düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı; 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:03
Akşehir’de kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı

Emniyet ekipleri şebekeyi çökertti

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İncelemede, göçmenlerin Şanlıurfa'dan alındıktan sonra Ankara'nın Polatlı ilçesine yasa dışı yollarla sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Operasyonla birlikte göçmenler emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

6 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde; H.E.Ö., N.İ. ve İ.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E.H., Ö.E.H. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin sürdürdüğü çalışmaların, bölgedeki düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

