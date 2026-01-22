Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Batman merkezde terör propagandası yaptığı belirlenen bir kişi, TEM ekiplerinin operasyonuyla 21 Ocak 2026'de gözaltına alındı; kıyafet ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:03
TEM ekipleri olayın faili M.E.T.'yi yakaladı

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye giren yüzü maskeli şahsın elinde yanıcı ve patlayıcı madde taşıdığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine propaganda yaptığı ve vatandaşlara sokak eylemlerine katılma çağrısında bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin bu anlara ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin titiz saha ve teknik çalışmaları sonucunda, olayın faili olduğu belirlenen M.E.T., 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda, olay anında üzerinde olduğu değerlendirilen kıyafetler ve dijital materyaller muhafaza altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

