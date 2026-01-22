İzmir Buca 'Uçan Yol'da feci kaza: Çekici viyadükten düştü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesi Homeros Bulvarı'nda freni boşalan çekicinin viyadükten düştüğü, bir otomobilin asılı kaldığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:18
Olay

İzmir’in Buca ilçesi, 'Uçan Yol' olarak bilinen Homeros Bulvarı üzerindeki viyadükte kaza meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir çekicinin freni boşaldı. Kontrolden çıkan çekici, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak viyadükte asılı kalırken, hızını alamayan çekici metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak amacıyla demir penseler ile aracın metal parçalarını kesti.

Yaralılar

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

