İzmir Buca 'Uçan Yol'da feci kaza: Çekici viyadükten düştü, 3 yaralı

İzmir Buca 'Uçan Yol'da feci kaza: Çekici viyadükten düştü

Olay

İzmir’in Buca ilçesi, 'Uçan Yol' olarak bilinen Homeros Bulvarı üzerindeki viyadükte kaza meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir çekicinin freni boşaldı. Kontrolden çıkan çekici, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak viyadükte asılı kalırken, hızını alamayan çekici metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak amacıyla demir penseler ile aracın metal parçalarını kesti.

Yaralılar

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, UÇAN YOL OLARAK BİLİNEN HOMEROS BULVARI’NDA FRENİ BOŞALAN ÇEKİCİNİN VİYADÜKTEN AŞAĞI UÇTUĞU, BİR OTOMOBİLİN İSE ASILI KALDIĞI KAZADA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.