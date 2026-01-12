5 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli eş zamanlı operasyonda 81 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlilerinin de arasında olduğu 81 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu

Bakan Yerlikaya, operasyonların EGM KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışmaların, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de operasyonlar yapıldı.

İddialar ve tespitler

ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin; örgütün 'Emniyet Mahrem Yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve örgütün kendi içinde oluşturduğu 'Mahrem Yapı' hiyerarşisine göre hareket ettikleri kaydedildi.

İncelemede, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, sorumlu oldukları emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün iç kodlamalarıyla sınıflandırdıkları ve örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri saptandı.

Operasyon ve soruşturma süreci hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya'nın açıklaması, soruşturmanın koordineli ve çok merkezli bir çalışma sonucu yürütüldüğünü ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

