Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:26
Kaza ve müdahale detayları

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin 101. Çevreyolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Osman A.Ö. idaresindeki 32 AEM 490 plakalı Tofaş marka otomobil ile Selçuk Ç. yönetimindeki 32 AGE 826 plakalı Opel marka araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazada sürücüler Osman A.Ö. ve Selçuk Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Bayram S. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

