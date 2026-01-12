Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı, kaçan sürücü Y.Ö. yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:24
Kaza Detayları

Konya'nın Karapınar ilçesinde Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 AUS 827 plakalı otomobile, Y.Ö.'nün kullandığı 48 AJB 356 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından Y.Ö. olay yerinden kaçtı.

Kazada sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü Y.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

