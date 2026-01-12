Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı

Denizli Pamukkale Karahayit yolu'nda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil 30 Metre uçuruma yuvarlandı; 2'si çocuk 5 kişi itfaiye ve jandarma tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:01
Kaza ve kurtarma çalışması

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Karahayit yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin 30 Metre uçuruma yuvarlanması sonucu aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak 30 Metre uçuruma düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sarp arazide mahsur kalan yaralılara ulaşmak için ekipler, özel kurtarma ekipmanları kullanarak müdahale etti. Araç içinde bulunan yaralılar sedyelerle yukarıya çıkarıldı ve olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alındı ve bölgeye ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

