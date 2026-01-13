543 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari Antalya'da yakalandı

543 yıl 9 ay cezası bulunan firari Antalya'da yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Antalya’da yakalandı.

Arama ve yakalama süreci

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan 2021’den bu yana aranan ve toplam 154 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan Deniz E.'nin Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan müşterek çalışmalar sonucu şüpheli, Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir sitede yakalanarak gözaltına alındı.

Suç kayıtları ve teslim işlemi

36 yaşındaki Deniz E.'nin; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, nitelikli dolandırıcılık, mühür bozma ve basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 154 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA 543 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS ANTALYA'DA YAKALANDI.