Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Kirazlıdere Eski Sanayi'de iş yeri yangını

Amasya'da, Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde Mehmet G.'ye ait oto yıkama iş yerinde

henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan köpek mahalle muhtarı tarafından kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri görür görmez olay yerine koşan muhtar Ramazan Şişik, kapıyı kırıp içeri girerek köpeği kurtardı.

İş yerinin yakınındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Ramazan Şişik yaşananları şöyle anlattı: "Yangının olduğu yerden köpeği çıkardık. Gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok. Arkadaşlarla birlikte kurtardık."

Olayla ilgili olarak polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

