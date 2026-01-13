Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Amasya Kirazlıdere'de çıkan yangında muhtar Ramazan Şişik, Eski Sanayi'deki iş yerinde mahsur kalan köpeği kurtardı; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:16
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Kirazlıdere Eski Sanayi'de iş yeri yangını

Amasya'da, Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde Mehmet G.'ye ait oto yıkama iş yerinde

henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan köpek mahalle muhtarı tarafından kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri görür görmez olay yerine koşan muhtar Ramazan Şişik, kapıyı kırıp içeri girerek köpeği kurtardı.

İş yerinin yakınındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Ramazan Şişik yaşananları şöyle anlattı: "Yangının olduğu yerden köpeği çıkardık. Gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok. Arkadaşlarla birlikte kurtardık."

Olayla ilgili olarak polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

