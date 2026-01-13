Samsun'da FETÖ'den Hapis Cezası Alan 2 Hükümlü Yakalandı

Samsun'da yürütülen operasyonlarda FETÖ/PDY suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ve H.Ö. yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:30
Samsun'da FETÖ'den Hapis Cezası Alan 2 Hükümlü Yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY Hükümlüleri Yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki ayrı hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bafra'da jandarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, M.T. isimli şüpheli, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyetin çalışmasıyla yakalanan hükümlü

Öte yandan, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (52) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

SAMSUN'DA FETÖ'DEN HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

SAMSUN'DA FETÖ'DEN HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

SAMSUN'DA FETÖ'DEN HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 3 Günlük Motosiklet Denetimi: 476 Bin 358 TL Ceza
2
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu mahkemeye sevk edildi
3
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama
4
Tokat Erbaa'da İki Katlı Evde Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
5
Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
6
Bergama'da 8 bin 21 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
7
Fatih'te 3 Çantayı Çalan Şilili Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları