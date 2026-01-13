Samsun'da FETÖ'den Hapis Cezası Alan 2 Hükümlü Yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY Hükümlüleri Yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki ayrı hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bafra'da jandarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, M.T. isimli şüpheli, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyetin çalışmasıyla yakalanan hükümlü

Öte yandan, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (52) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

