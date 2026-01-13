Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet: 2 Şüpheli Yakalandı

Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet

Jandarma ekipleri 2019 tarihli hırsızlığı çözdü

Aydın'ın Didim ilçesinde 20 Şubat 2019 tarihinde Balat Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla sonuçlandı. Y.Ç. adlı vatandaşın 2019 yılında çalınan motosikleti, aradan geçen 7 yıl sonra bulundu.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kapsamlı delil ve bilgi araştırması yürüttü. Yapılan incelemeler neticesinde çalıntı motosiklet tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, hırsızlık şüphesiyle B.T. (22) ve K.Ö. (22) isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 2019 YILINDA ÇALINAN MOTOSİKLET, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCUNDA 7 YIL SONRA BULUNDU, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.