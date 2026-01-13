Çanakkale'de Kuyumcudan Milyonluk Vurgun: Turan Kuyumculuk Sahibi ve Oğlu Kayboldu

Çanakkale Merkez'de faaliyet gösteren Turan Kuyumculukta yaşanan gelişmeler, müşterilerin yüksek tutarlı emanetlerinin geri alınamamasıyla gündeme geldi. Olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.T.(56) ve oğlu M.T.(30), çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'ndeki Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. İddiaya göre, baba ve oğul müşterilerinden kar payı veya olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-paralar aldı. Aynı gün bu emanetlerden birini isteyen müşteri ödemeyi alamayınca durumu polisle paylaştı ve şüpheliler "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına alındı.

Baba ve oğulun mahkemece serbest bırakılmasının ardından, mağdurların büyük bölümü yaklaşık bir haftadır işletme sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek şikayette bulundu. İddialara göre şüpheliler İstanbul'a gitti.

Avukatın açıklamaları ve hukuki beklentiler

Mağdurların vekili Avukat Alper Yavuz Ajlan yaptığı basın açıklamasında, çok sayıda kişinin yüksek tutarlarda para veya altın teslim ettiğini, vaat edilen altınların teslim edilmediğini ve bedellerin iade edilmediğini belirtti. Avukat Ajlan, bu beyanların münferit olmadığını, sistematik bir mağduriyete dönüştüğünü vurguladı.

Ajlan ayrıca, şu hususlara dikkat çekti: şüpheli kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmamıştır; herhangi bir mal varlığına el koyma, ihtiyati tedbir veya tasarruf kısıtlaması kararı bulunmamaktadır; ve mağdurların beyanlarına göre şüphelinin Çanakkale'de ikamet etmediği, İstanbul'a gittiği anlaşılmaktadır.

Avukat Ajlan, etkin tedbirlerin alınmasının önemine işaret ederek, delillerin korunması, mal varlığının güvence altına alınması ve önleyici tedbirlerin zamanında uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. Ajlan, soruşturmanın derinleştirilmesi ve koruyucu tedbirlerin ciddiyetle değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mağdurun sözleri

Mağdurlardan İbrahim Akıllı ise, daha önce kurumla ticaret yaptığını, bir miktar parayı altına çevirdiğini ancak geri alamadığını anlattı. Akıllı, telefonların açılmadığını, iş yerinin kapalı olduğunu ve şu anda şahsın "dolandırıcı durumuna düştüğünü" düşündüklerini söyledi. Akıllı, duruma tepki göstererek şikayette bulunduğunu ve işletme sahibinin işinin başına dönüp mağdurlara ödeme yapmasını istediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği, çok sayıda mağdurun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Mağdurlar ve vekilleri, dosyanın yakından takipçisi olacaklarını açıkladı.

