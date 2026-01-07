ABD uluslararası sularda M/T Sophia tankerine el koydu

SOUTHCOM, Güney Mızrağı Operasyonu'nda bayrağı olmayan 'M/T Sophia' tankerine uluslararası sularda el konulduğunu açıkladı; gemi ABD Sahil Güvenlik güçleri eşliğinde ABD'ye götürülüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:31
ABD uluslararası sularda M/T Sophia tankerine el koydu

ABD uluslararası sularda M/T Sophia tankerine el koydu

Operasyon detayları

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında şafak vakti gerçekleştirilen müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan M/T Sophia adlı tankere el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, operasyonun ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğü, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. ABD Sahil Güvenlik güçleri, nihai işlemler için tankeri ABD'ye kadar refakat ediyor. SOUTHCOM müdahale anlarının görüntülerini paylaştı.

İkinci gemi ve yetkili açıklamaları

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saatler önce ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce 'Bella 1' olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulduğunu hatırlattı ve 'ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur' ifadelerini kullandı.

Noem, son incelemelere göre el konulan gemilerin Venezuelada demir aldığı veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Bella 1'in takibinin haftalardır sürdüğünü, kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiğini vurgulayarak USCGC Munro mürettebatını kutladı.

Geçmiş takip ve diplomatik gelişmeler

Geçtiğimiz ay, ABD Sahil Güvenliği Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen ve 2024 yılında yaptırımlara tabi tutulan 'Bella 1' petrol tankerine müdahale girişiminde bulunmuştu. Tanker, müdahaleden kaçınmak için adını 'Marinera' olarak değiştirmiş ve bayrağını Guyana'dan Rusya'ya çevirmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçan tanker, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu.

ABD medyası, Rusya'nın söz konusu petrol tankerine eşlik etmek üzere bir denizaltı ve savaş gemileri görevlendirdiğini bildirdi. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altındadır.

Başkan Trump'ın emri

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine 'tam abluka' emri vermişti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı tankere el konulduğunu açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
2
Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 4 Araç ve 12 Şahıs Sorgulandı
3
Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
4
Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi
5
Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor
6
Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi
7
Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları