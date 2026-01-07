ABD uluslararası sularda M/T Sophia tankerine el koydu

Operasyon detayları

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında şafak vakti gerçekleştirilen müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan M/T Sophia adlı tankere el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, operasyonun ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğü, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. ABD Sahil Güvenlik güçleri, nihai işlemler için tankeri ABD'ye kadar refakat ediyor. SOUTHCOM müdahale anlarının görüntülerini paylaştı.

İkinci gemi ve yetkili açıklamaları

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saatler önce ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce 'Bella 1' olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulduğunu hatırlattı ve 'ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur' ifadelerini kullandı.

Noem, son incelemelere göre el konulan gemilerin Venezuelada demir aldığı veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Bella 1'in takibinin haftalardır sürdüğünü, kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiğini vurgulayarak USCGC Munro mürettebatını kutladı.

Geçmiş takip ve diplomatik gelişmeler

Geçtiğimiz ay, ABD Sahil Güvenliği Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen ve 2024 yılında yaptırımlara tabi tutulan 'Bella 1' petrol tankerine müdahale girişiminde bulunmuştu. Tanker, müdahaleden kaçınmak için adını 'Marinera' olarak değiştirmiş ve bayrağını Guyana'dan Rusya'ya çevirmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçan tanker, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu.

ABD medyası, Rusya'nın söz konusu petrol tankerine eşlik etmek üzere bir denizaltı ve savaş gemileri görevlendirdiğini bildirdi. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altındadır.

Başkan Trump'ın emri

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine 'tam abluka' emri vermişti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı tankere el konulduğunu açıkladı.