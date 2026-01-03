DOLAR
Demirci'de Kayıp Şerife Çınar İçin Arama Kurtarma Seferberliği

Manisa'nın Demirci ilçesinde 59 yaşındaki Şerife Çınar kayıp. AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri Hisar Kaplıcaları çevresinde kapsamlı arama yürütüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:34
Demirci'de Kayıp Şerife Çınar İçin Arama Kurtarma Seferberliği

Demirci'de Kayıp: 59 Yaşındaki Şerife Çınar İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

İhbar ve ekiplerin seferberliği

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, evde de bulamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Arama yöntemleri ve çalışma alanı

Arama faaliyetleri Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatıldı. Ekipler arazide yaya olarak tarama yaparken, drone ile havadan da arama gerçekleştirildi. Çalışmalar, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergâhlarında yoğunlaştırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki KGYS kameraları incelenmeye alındı. Ayrıca Şerife Çınar'ın yakınları ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuruldu.

Çalışmanın durumu

Arama çalışmaları, havanın kararması ve yağmur nedeniyle geçici olarak durduruldu. Yetkililer, günün aydınlanmasıyla birlikte saha taramasına yeniden devam edileceğini bildirdi.

