Marmaris'te 16 Aracın Lastiklerini Kesen Şüpheli Tutuklandı

Muğla’nın Marmaris’inde 6 Ocak 2026'de park halindeki 16 aracın lastiklerini bıçakla kesen S.A. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:11
Marmaris'te 16 Aracın Lastiklerini Kesen Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te 16 Aracın Lastiklerini Kesen Şüpheli Tutuklandı

Olay ve müdahale

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 6 Ocak 2026 günü saat 21.30 sıralarında, Armutalan Mahallesi 313 Sokak, Vatan Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede toplam 16 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A. belirlendi ve yakalandı.

Soruşturma ve yasal süreç

Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen sustalı bıçak ele geçirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARMARİS’TE 16 ARACIN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

MARMARİS’TE 16 ARACIN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

MARMARİS’TE 16 ARACIN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sirkeci Doğubank'ta İşten Çıkarılan Şahıs İş Yerine Ateş Açtı
2
Kars’ta hemzemin geçitte lokomotif çarptı: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
3
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
4
Urla'da CHP Aday Adayı Burak Ulamışlı Denizde Ölü Bulundu
5
Topçular-Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürüklendi: Negmar Feribotu Yalova'da Mahsur
6
Kars’ta Aralık 2025 Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Vali Ziya Polat
7
Akhisar'da alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları