Marmaris'te 16 Aracın Lastiklerini Kesen Şüpheli Tutuklandı
Olay ve müdahale
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 6 Ocak 2026 günü saat 21.30 sıralarında, Armutalan Mahallesi 313 Sokak, Vatan Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede toplam 16 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A. belirlendi ve yakalandı.
Soruşturma ve yasal süreç
Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen sustalı bıçak ele geçirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
