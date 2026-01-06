Adalar'da Denize Düşen Şahıs İçin 8 Gündür Süren Arama Kurtarma Çalışmaları

Adalar'da kayıp şahsın bulunması için arama 8’inci gününde

Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve özel DEGAK timleri katılıyor

Adalar açıklarında denize düştüğü değerlendirilen bir şahsın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8’inci gününde de aralıksız devam ediyor.

Arama faaliyetlerine başta Şile DEGAK Özel Timi (21. K. Ligi) ile Sarıyer DEGAK Özel Timi (4. K. Ligi) olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, AFAD ekipleri ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Kartal, Heybeliada ve Kadıköyde görev yapan Sahil Güvenlik botları da arama çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kadıköy açıklarında deniz yüzeyi ve su altı taramalarını sürdürürken, karadan da arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp şahsa ulaşmak için ekiplerin koordineli şekilde çalıştığı bildirildi.

