Adalet Bakanlığı: Epstein'e Dair 2 Milyon Belge Hâlâ İncelemede

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hâlâ incelemenin çeşitli aşamalarında olduğu belirtildi.

Belgeler ve şeffaflık süreci

Bakanlık tarafından dün gece federal bir yargıca gönderilen mektuba göre, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında kamuoyuna açıklanan belge sayısı 12.285 olup, bu belgeler 125 binden fazla sayfadan oluşuyor. Mektupta bu belgelerin bazılarının kopya gibi göründüğü, ancak yine de işlenmesi ve mükerrer kayıtların ayıklanması gerektiği kaydedildi. Mektup, Adalet Bakanı Pamela Jo Bondi ve sürece dahil diğer yetkililer tarafından imzalandı ve bakanlıkça önemli ölçüde yapılması gereken işin devam ettiği vurgulandı.

İnceleme ekibi ve yöntem

Yetkililere göre, 400’den fazla Adalet Bakanlığı avukatı önümüzdeki birkaç hafta boyunca belgeleri inceleyecek ve en az 100 FBI çalışanı da bu sürece destek verecek. Adalet Bakanlığı yetkilileri, belgelerin mağdurları tanımlayıcı bilgileri içermesi nedeniyle dosyaların manual olarak incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın çağrısı

Adalet Bakanlığı, 24 Aralık’ta ilk incelemeye dahil edilmeyen 1 milyondan fazla dosya tespit edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmeye ilişkin olarak, Adalet Bakanlığı'na Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün şeklinde çağrıda bulundu. Trump, açıklamasında Adalet Bakanlığı'nın Demokratların kurguladığı bir aldatmaca nedeniyle zamanını buna harcamak zorunda kaldığını, Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil Demokratlar olduğu iddiasını yineledi ve süreci cadı avı olarak nitelendirdi.

