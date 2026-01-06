Adalet Bakanlığı: Epstein'e Dair 2 Milyon Belge Hâlâ İncelemede

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hâlâ incelemenin çeşitli aşamalarında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:04
Adalet Bakanlığı: Epstein'e Dair 2 Milyon Belge Hâlâ İncelemede

Adalet Bakanlığı: Epstein'e Dair 2 Milyon Belge Hâlâ İncelemede

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hâlâ incelemenin çeşitli aşamalarında olduğu belirtildi.

Belgeler ve şeffaflık süreci

Bakanlık tarafından dün gece federal bir yargıca gönderilen mektuba göre, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında kamuoyuna açıklanan belge sayısı 12.285 olup, bu belgeler 125 binden fazla sayfadan oluşuyor. Mektupta bu belgelerin bazılarının kopya gibi göründüğü, ancak yine de işlenmesi ve mükerrer kayıtların ayıklanması gerektiği kaydedildi. Mektup, Adalet Bakanı Pamela Jo Bondi ve sürece dahil diğer yetkililer tarafından imzalandı ve bakanlıkça önemli ölçüde yapılması gereken işin devam ettiği vurgulandı.

İnceleme ekibi ve yöntem

Yetkililere göre, 400’den fazla Adalet Bakanlığı avukatı önümüzdeki birkaç hafta boyunca belgeleri inceleyecek ve en az 100 FBI çalışanı da bu sürece destek verecek. Adalet Bakanlığı yetkilileri, belgelerin mağdurları tanımlayıcı bilgileri içermesi nedeniyle dosyaların manual olarak incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın çağrısı

Adalet Bakanlığı, 24 Aralık’ta ilk incelemeye dahil edilmeyen 1 milyondan fazla dosya tespit edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmeye ilişkin olarak, Adalet Bakanlığı'na Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün şeklinde çağrıda bulundu. Trump, açıklamasında Adalet Bakanlığı'nın Demokratların kurguladığı bir aldatmaca nedeniyle zamanını buna harcamak zorunda kaldığını, Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil Demokratlar olduğu iddiasını yineledi ve süreci cadı avı olarak nitelendirdi.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR ŞEBEKESİ...

ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR ŞEBEKESİ KURMAKLA SUÇLANAN VE HAPİSHANEDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN HAKKINDAKİ 2 MİLYONDAN FAZLA BELGENİN HALA "İNCELEMENİN ÇEŞİTLİ AŞAMALARINDA" OLDUĞU BELİRTİLDİ. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Çanakkale Ayvacık Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları