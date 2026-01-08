Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Tır KGYS Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ Karakoçan Yolçatı’nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak KGYS direğine çarptı; 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:18
Kaza Karakoçan Yolçatı Mevkiinde Meydana Geldi

Elazığ’da, kar ve buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

