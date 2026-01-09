Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluk İncelemesi: Tutukluluk Devam Kararı

Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi; diğer yolsuzluk sanıklarının tutuklulukları da sürdürüldü.

Dosya üzerinden yapılan incelemede tutukluluk sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kararda, dosya kapsamı gözden geçirilerek mevcut tutukluluk halinin korunmasına hükmedildi. İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığı süreç ve tutukluluk kararı yargılama sürecinin bir parçası olarak devam ediyor.

Öte yandan, aynı yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme kararları kapsamında şüphelilerin tutukluluk durumları sürdürülüyor.

Gelişmeler, yargı sürecinin ilerleyişine göre takip edilecek ve kararların ayrıntıları resmî açıklamalarla paylaşılmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi

