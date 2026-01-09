Kocaeli Hereke'de 186 Evin Çatısı Uçtu

Kuvvetli rüzgar Kocaeli Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde 186 evin çatısına zarar verdi; elektrik kesintisi, bir ev yangını ve okulların tatiliyle hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:19
Marmara Bölgesi'ni dün etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, Kocaeli'de geniş çaplı hasara yol açtı. Şehirde ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve çatılar uçtu.

Körfez ilçesi Hereke'nin Cumhuriyet Mahallesi özellikle ağır etkilendi. Mahallede ağaçlar yola devrildi, elektrik telleri koptu ve birçok evin çatısı uçtu. Yapılan ilk tespitlere göre 186 evin çatısı hasar gördü ve kopan elektrik telleri sonucu bir ev tamamen yandı. Mahallede elektrik kesintisi sürüyor ve okullar tatil edildi.

Muhtarın açıklaması

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Can, bölgenin halen afet şartları altında olduğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

'Mahallede hasar tespitlerine göre 186 evin çatısı uçtu. Bir ev de elektrik direğinin devrilmesi ve kopan tellerin etkisiyle tamamen yandı. Elektrik arızası nedeniyle halkımız evlerine gidemiyor, yemeklerini pişiremiyor, bazı vatandaşlarımız kahvaltı bile yapamadı. Sarkan elektrik kabloları büyük tehlike oluşturuyor. Bir an önce bu kablolar toplansın, mahallemize elektrik verilsin ve hayat normale dönsün. Cumhuriyet Mahallesi acil yardım bekliyor'

Can, mahalledeki okulların tatil edildiğini ve belediye ekiplerinin yalnızca sokaklara savrulan çatı parçalarını topladığını, ancak vatandaşların mağduriyetinin devam ettiğini belirtti.

