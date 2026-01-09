Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı

Bodrum Çarşı Mahallesi'nde LC Waikiki'nin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; depo hasar gördü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:19
Çarşı Mahallesi'nde akşamüstü paniğe neden olan yangın söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, LC Waikiki firmasına ait giyim mağazasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, ilçenin Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde akşamüstü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depo içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Çıkan yoğun duman nedeniyle çevrede görüş mesafesi düştü ve Bodrum sokakları dumanla kaplandı.

Yangına ilk müdahale için Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Depoda yangının yol açtığı maddi hasar tespit edilirken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sonucunda yangının çıkış nedeni belirlenecek.

Vatandaşlar ve işletme yetkilileri, benzer olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

