Adana'da 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi: Şüpheli H.Z. tutuklandı

Adana'da 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi

Jandarma ekipleri Seyhan'da operasyon düzenledi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ve alkol ürünlerinin satış ile üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen bir kamyonet ve bir eve operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 2 bin 495 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli H.Z., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

