Alanya Konaklı'da müstakil evde yangın söndürüldü

Gece saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde, gece saatlerinde U.S.'ye ait müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bildirinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmadı, ancak evin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk değerlendirmelerde yangının sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

