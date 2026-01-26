Şanlıurfa'da tek teker yapan sürücüye para cezası, ehliyete süresiz el konuldu

Şanlıurfa'da tek teker üzerinde motosiklet süren sürücüye trafik idari para cezası uygulandı, ehliyetine süresiz el konuldu; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:53
Olayın detayları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte tek teker üzerinde motosikletiyle seyreden bir sürücüyü tespit etti.

Yapılan incelemede sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi ve hakkında trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine süresiz el konuldu ve sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

