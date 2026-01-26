Şanlıurfa'da tek teker yapan sürücüye para cezası, ehliyete süresiz el konuldu
Olayın detayları
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte tek teker üzerinde motosikletiyle seyreden bir sürücüyü tespit etti.
Yapılan incelemede sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi ve hakkında trafik idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü belgesine süresiz el konuldu ve sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
