Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı

Adana'da dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kozan İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:18
Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kozan İlçe Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve karşılıksız çek verme suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı ev belirlendi ve düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.

Yakalanan hükümlü gözaltına alındıktan sonra jandarma ve adliye işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, aranan kişinin yakalanması sağlandı. Kolluk kuvvetleri, hukuki süreçlerin ardından hükümlüyü adli mercilere sevk etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

