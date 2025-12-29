Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı

Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı Kozan İlçe Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve karşılıksız çek verme suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı ev belirlendi ve düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.
Yakalanan hükümlü gözaltına alındıktan sonra jandarma ve adliye işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine teslim edildi.
Operasyonun ayrıntıları
Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, aranan kişinin yakalanması sağlandı. Kolluk kuvvetleri, hukuki süreçlerin ardından hükümlüyü adli mercilere sevk etti.
