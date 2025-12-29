DOLAR
Sakarya'da Hastanede Dehşet: Eski Eşini Vuran Şahsın Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yenikent Devlet Hastanesi'nde 21 Ağustos 2025'te eski eşini ağır yaralayan E.S.'nin olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:52
Olay ve görüntüler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Yenikent Devlet Hastanesi koridorlarında 21 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede görevli Yarennaz G. S. (29), boşanma aşamasındaki eşi E.S. (32) tarafından takip edilip silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Görüntülerde Yarennaz G.S.'nin hastane koridorlarında kaçışı, şüphelinin peşinden gelmesi ve yakaladığı anda silahla ateş etmesi yer alıyor. Olay anında bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin bir kısmının kaçtığı, şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrası güvenlik personelinin müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Soruşturma ve yargılama süreci

Olayın ardından şüpheli E.S. tutuklanmış; tutukluluğu sırasında boşanma işlemi tamamlanmıştır. Savcılık, şüpheli hakkında 'Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve 'uzuvlara zarar vermek' suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Yarennaz G. S.'nin sağlık durumu ve soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

