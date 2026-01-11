Adana'da 3 bin 264 Kaçak İlaç Ele Geçirildi: A.A. Gözaltında

Adana'da 3 bin 264 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Operasyonda antibiyotik ve ağrı kesiciler de bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde düzgün muhafaza edilmeyen ve kaçak satışa sunulan ilaçlara el konuldu.

Operasyonda, 3 bin 264 adet kaçak ilaç ile birlikte 253 tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçlar arasında antibiyotik ve ağrı kesiciler de yer aldı.

Ele geçirilen ilaçlar, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak operasyon yapılan adresin sahibi A.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER