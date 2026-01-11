Adana'da 3 bin 264 Kaçak İlaç Ele Geçirildi: A.A. Gözaltında

Adana'da düzenlenen operasyonda antibiyotik ve ağrı kesicilerin de aralarında bulunduğu 3 bin 264 kaçak ilaç ile 253 tıbbi cihaz ele geçirildi; A.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:46
Adana'da 3 bin 264 Kaçak İlaç Ele Geçirildi: A.A. Gözaltında

Adana'da 3 bin 264 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Operasyonda antibiyotik ve ağrı kesiciler de bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde düzgün muhafaza edilmeyen ve kaçak satışa sunulan ilaçlara el konuldu.

Operasyonda, 3 bin 264 adet kaçak ilaç ile birlikte 253 tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçlar arasında antibiyotik ve ağrı kesiciler de yer aldı.

Ele geçirilen ilaçlar, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak operasyon yapılan adresin sahibi A.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma Kazası: Otomobil Araziye Uçtu
2
Bursa Osmangazi'de 2 Şahıs Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı
3
Kütahya Beyaza Büründü: Kütahya-Tavşanlı Yolunda Ulaşım Aksadı
4
Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü
5
ABD Suriye'de DEAŞ Hedeflerini Vurdu
6
Manavgat'ta Ocakta Unutulan Fritöz Yangını: İtfaiye ve Polis Seferber Oldu
7
Elazığ’da 23 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları