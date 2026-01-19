Adana'da 4 Bisiklet Çalan 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da farklı tarihlerde dört bisikletin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak yabancı uyruklu A.M. (17)'yi tespit etti.

Güvenlik Kamerası İncelemesi ve Operasyon

Polis, çalınan bisikletlerin bulunduğu noktalarda yaptığı güvenlik kamera incelemesiyle şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada çalınan bisikletlere rastlanamadı.

İfade ve Mahkeme Süreci

Emniyetteki ifadesinde kendini savunan şüphelinin, "Bisikletlere ilgim var, gördüğümde dayanamayıp çalıyorum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI