Bartın'da çöp kamyonu karlı yolda kaydı: İşçi Gökhan Akgün sıkıştı, yaralandı
Ağdacı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kaza
BARTIN (İHA) – Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının sürdüğü sabah saatlerinde, Ağdacı Mahallesinde belediyeye ait çöp kamyonu kontrolden çıkarak geriye doğru kaydı.
Kamyonun arkasında bulunan belediye işçisi, kayma sonucu aracın toprak zemine çarpmasıyla araç ile toprak zemin arasında sıkıştı. Olayda sıkışan çalışanın 45 yaşındaki Gökhan Akgün olduğu belirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu Akgün bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yapılan ilk kontrollerde Akgün'ün bacağından yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
