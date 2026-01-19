Bartın'da çöp kamyonu karlı yolda kaydı: İşçi Gökhan Akgün sıkıştı, yaralandı

Ağdacı Mahallesi'nde belediyeye ait çöp kamyonu kayınca, 45 yaşındaki işçi Gökhan Akgün araç ile toprak zemin arasında sıkıştı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:18
Bartın'da çöp kamyonu karlı yolda kaydı: İşçi Gökhan Akgün sıkıştı, yaralandı

Bartın'da çöp kamyonu karlı yolda kaydı: İşçi Gökhan Akgün sıkıştı, yaralandı

Ağdacı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kaza

BARTIN (İHA) – Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının sürdüğü sabah saatlerinde, Ağdacı Mahallesinde belediyeye ait çöp kamyonu kontrolden çıkarak geriye doğru kaydı.

Kamyonun arkasında bulunan belediye işçisi, kayma sonucu aracın toprak zemine çarpmasıyla araç ile toprak zemin arasında sıkıştı. Olayda sıkışan çalışanın 45 yaşındaki Gökhan Akgün olduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu Akgün bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan ilk kontrollerde Akgün'ün bacağından yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

