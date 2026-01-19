Büyükçekmece'de Kardan Kayganlaşma: Araç Park Halindeki Araca ve Direğe Çarptı

Büyükçekmece Pınartepe'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, park halindeki araca ve elektrik direğine çarptı. Kaza güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:41
Büyükçekmece'de Kardan Kayganlaşma: Araç Park Halindeki Araca ve Direğe Çarptı

Büyükçekmece'de kardan kayganlaşma sonucu trafik kazası

Olayın detayları

İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir araç önce park halindeki bir araca, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kaza anı, yakındaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kayarak önce park halindeki araca çarpması, ardından direğe çarpması net olarak görülüyor.

Olayda yaralanma veya başka hasar bilgisine ilişkin ayrıntılar haberde yer almamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece’de karda kayan araç böyle kaza yaptı

Büyükçekmece’de karda kayan araç böyle kaza yaptı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları