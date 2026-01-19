Büyükçekmece'de Kardan Kayganlaşma: Araç Park Halindeki Araca ve Direğe Çarptı

Büyükçekmece'de kardan kayganlaşma sonucu trafik kazası

Olayın detayları

İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir araç önce park halindeki bir araca, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kaza anı, yakındaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kayarak önce park halindeki araca çarpması, ardından direğe çarpması net olarak görülüyor.

Olayda yaralanma veya başka hasar bilgisine ilişkin ayrıntılar haberde yer almamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

